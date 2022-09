Un dernier Tour de Lombardie et puis s'en va. Alejandro Valverde, 42 ans, mettra un terme à sa carrière après la course italienne, qui démarre le 8 octobre prochain. "Alejandro Valverde disputera ses dernières épreuves en tant que cycliste professionnel en Italie durant les deux prochaines semaines", a indiqué Movistar sur Twitter, détaillant le calendrier de la tournée d'adieux du coureur espagnol.

Valverde sera présent au départ de la Coppa Agostoni le 29 septembre, du Tour d'Emilie le samedi 1er octobre, des Trois vallées varésines le mardi 4 octobre et du Tour de Lombardie, dernier "Monument" de la saison, le samedi 8 octobre. "C'est le moment d'en profiter une dernière fois, et de le remercier", a écrit la formation Movistar sur Twitter, précisant que pour ces dernières épreuves, Valverde sera entouré d'une "équipe du plus haut niveau", avec notamment la présence de son compatriote Enric Mas.

Au cours d'une carrière professionnelle longue de 21 saisons, Valverde s'est illustré en remportant notamment un Tour d'Espagne en 2009, quatre éditions de Liège-Bastogne-Liège (2006, 2008, 2015, 2017), cinq Flèches wallonnes (2006, 2014, 2015, 2016 et 2017), dont il est le recordman de succès, et un titre de champion du monde sur route obtenu en 2018.

(Avec AFP)

