Le cannibale de 2022, c’est lui. Engagé dans une lutte officieuse avec Remco Evenepoel pour l’armoire à trophées la plus lourde cette saison, Tadej Pogacar a eu le dernier mot samedi en remportant le Tour de Lombardie pour la deuxième année d’affilée , pendant que le champion du monde belge s’est marié, une autre victoire en quelque sorte. Tous les deux affublés du surnom de "cannibale", c’est bien le Slovène qui pourra se gargariser d’un compteur inégalé de 16 succès en 2022.

Alors qu’il faudra peut-être attendre 2024 pour voir les deux gloutons s’affronter sur un grand Tour, "Pogi" a refermé autour du lac de Côme un chapitre loin d’être le plus glorieux de sa riche carrière. Ridiculisé par la puissance d’Evenepoel en Australie (19e), Pogacar s’est ensuite cassé les dents sur un Enric Mas incandescent en cette fin de saison sur le Tour d’Emilie (2e). Trois jours plus tard, face à une concurrence moins féroce, le double vainqueur du Tour a refait le plein de confiance en emportant les Trois Vallées Varésines.

Concernant le Tour d’Emilie, je rentrais tout juste d’Australie…

Surtout, le prodige à la mèche indomptable a une explication quant à sa (relative) contre-performance à San Luca. "Concernant le Tour d’Emilie, vous savez que je rentrais tout juste d’Australie (et des Mondiaux, NDLR), rappelle-t-il au micro de l’organisation après sa victoire en Lombardie. Depuis, au fil des jours, je me suis senti de mieux en mieux. Je savais donc très bien que j’allais avoir de meilleures jambes aujourd’hui (samedi, NDLR)."

Des meilleures jambes oui, en tout cas assez pour ne pas subir l’affront de voir la selle de Mas fuir son horizon. Mais pas suffisamment pour larguer le Majorquin, jamais distancé malgré les banderilles saignantes du Slovène dans le Civiglio. "C’était le scénario voulu et attendu, détaille le vainqueur du jour. Je voulais attaquer et m’isoler dans le Civiglio mais Mas était au même niveau que moi dans les montées. On a ensuite essayé de coopérer jusqu’à l’arrivée." Une entente hachée par les escarmouches dans San Fermo della Battaglia d’un Enric Mas en pleine détresse à l’idée de jouer un Monument au sprint face à Pogi et sa giclette furieuse.

Sa victoire en Lombardie efface un peu plus l’échec du Tour

Aveuglé par sa revanche, Pogacar n’a en effet laissé aucune chance au grimpeur de la Movistar, venu couper comme une feuille morte la ligne de Côme en deuxième position. En bissant sur la Classique annonçant le crépuscule de la saison, le natif de Komenda devient le 13e coureur de l’histoire à réaliser le doublé en Lombardie. Le Slovène étoffe par ailleurs un palmarès qui compte déjà trois Monuments (2 Tour de Lombardie, 1 Liège-Bastogne-Liège). De quoi effacer l’échec d’une deuxième place sur le Tour de France ? "C’est vraiment incroyable de faire le doublé. Ma saison 2022 ? Je la trouve presque parfaite (sourire)."

Faut-il davantage se focaliser sur le "presque" ou le "parfait" ? Coureur total, Pogacar donne une importance particulière aux courses d’un jour, a contrario d’un Jonas Vingegaard l’œil rivé sur les épreuves de trois semaines. Vainqueur des Strade Bianche en mars, "Pogi" a décroché avec la Classique des feuilles mortes la grande victoire qui manquait à son palmarès en 2022, lui qui ne cessait de gonfler ses exigences au fil des saisons.

Vingegaard sur le Tour, Evenepoel au Mondial : Pogacar s’est mis à partager, un trait inhabituel chez un ogre de sa trempe. Si la victoire en Lombardie "sauve" le bilan, la bourse de Pogacar sonne encore creux par rapport à celle, remplie à ras bord, de 2021 (2 Monuments et un Tour de France). Mais, regonflé à bloc, le Slovène peut préparer sereinement sa reconquête.

