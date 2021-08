Une entrée en matière de costaud. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) a remporté au sprint la première étape du 78e Tour de Pologne courue sur 216 kilomètres entre Lublin et Chelm dans l'est du pays. Sur la ligne d'arrivée, Bauhaus a devancé en force, lors d'une montée, le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick-Step), deuxième, et le Français Hugo Hofstetter (Israël Start-Up Nation), troisième.

Tour d'Espagne Yates, Bernal, Carapaz, première pour Pidcock : INEOS Grenadiers envoie une armada sur la Vuelta IL Y A 4 HEURES

Lors des premiers kilomètres de l'étape, trois coureurs, le Polonais Michal Paluta, le Kazakh Evgeni Fedorov et l'Américain Sean Bennett, ont lancé une échappée et ils n'ont été repris par le peloton qu'au 176e kilomètre. Le Polonais a ainsi endossé le maillot du meilleur grimpeur, et le Kazakh celui par points.

Peu avant l'arrivée à Chelm, située sur une montée, le Colombien Alvaro Hodeg a pris quelques mètres sur le peloton avant d'être rattrapé par Phil Bauhaus, qui l'a devancé de justesse sur la ligne. Bauhaus a signé à 27 ans la 16e victoire de sa carrière, la troisième sur le World Tour. Mardi, la deuxième étape, longue de 200,8 km, emmènera les coureurs de Zamosc (est) à Przemysl (sud-est).

Cyclisme La Groupama-FDJ blinde le train de Démare et le renforce avec Welten IL Y A 4 HEURES