Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a prouvé qu’il était le plus fort sur ce Tour de Romandie. Deuxième au départ de ce contre-la-montre de 16,2 kilomètres, le Britannique a réalisé le meilleur temps des favoris, mais surtout il a comblé son retard de 11 secondes sur le maillot jaune, Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Un chrono qui a été remporté par le Français de la formation Deceuninck - Quick Step, Rémi Cavagna. C’est le 23e succès de Geraint Thomas en carrière, lui qui n’a plus gagné la moindre course depuis le Tour de France 2018. Le coureur de 34 ans a retrouvé une condition physique optimale en 2021. Son coéquipier Richie Porte (2e à 28’’) et Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Ste, 3e à 38’’) ont complété le podium.

Pour la seconde fois de la saison, les coureurs de la formation Ineos-Grenadiers ont écrasé la concurrence et ils ont terminé aux deux premières places d’une course par étapes estampillée World Tour. Sur le Tour de Catalogne, ils ont même trusté les trois premières places (1er : Adam Yates, 2e : Richie Porte, 3e : Geraint Thomas). Et cette semaine encore, ils ont été les plus forts. Seule une chute lors de la 4e étape a fait vaciller Geraint Thomas l’espace de quelques instants. Mais aucun de ses adversaires n’a été en mesure de l’inquiéter.

En plus de cela, Richie Porte a terminé à la deuxième place du classement général, preuve que la formation britannique a la mainmise sur les courses par étapes depuis quelques semaines. Si la jeune garde (Geoghegan Hart, Sivakov, Carapaz) s'entend à merveille avec les anciens (Yates, Porte, Thomas), ils ont les capacités de gagner n’importe quel Grand Tour cette saison.

