C’était presque une anomalie. Jusqu’à ce dimanche 2 mai 2021, Rémi Cavagna n’avait jamais remporté de contre-la-montre en World Tour. Pourtant, ce n’était pas faute d’avoir entrevu le succès dans son domaine de prédilection face au gratin du cyclisme mondial. Mais le champion de France du chrono avait inlassablement buté sur un homme, ou deux, à coups de secondes frustrantes. Lauréat de la dernière étape du Tour de Romandie, le voilà prêt à regarder de l’avant sereinement.

Cavagna s’est "" et a ainsi conjuré le sort. Cela lui "". Il l’a paradoxalement fait sur un parcours de 16,2 km qui n’était pas spécialement taillé pour ses qualités, selon lui : "" Le chrono du dernier Tour de Catalogne lui convenait peut-être plus par exemple. Il avait échoué au deuxième rang, à 5 secondes de Rohan Dennis (9e ce dimanche). Le grand jour n’arrive pas toujours quand on l’attend. Sur une épreuve que l’on a cochée. La preuve : l'Auvergnat visait plutôt une étape en ligne ( la 3e, "sympa à essayer de remporter", qui arrivait à Estavayer ) sur ce Tour de Romandie.