Cette fois, Bernal tient sa victoire. Si le Colombien avait échappé de peu au succès jeudi aux dépens d'Antwan Tolhoek (Jumbo Visma), Bernal a démontré à l'occasion de cette 7e étape, la plus longue de l'épreuve (216,6 km), qu’il était bien le meilleur des engagés dès que la route s'élève. Au terme de l'étape partie d'Unterterzen, le coureur de l'équipe Ineos s'est imposé en solitaire avec plus de 20 secondes d'avance sur deux coureurs de Bahraïn-Merida, l'Italien Domenico Pozzovivo et l'Australien Rohan Dennis, 2e du classement général.

Confirmation d'une domination attendue lors du chrono

"Mes équipiers ont fait un travail exceptionnel, c'est fantastique", s'est félicité Bernal au micro de la chaîne L'Equipe. A un peu plus de deux semaines de la Grande Boucle, Bernal a consolidé son maillot de leader du classement général et s'est un peu plus positionné comme un des favoris du Tour de France, qui a récemment perdu deux de ses têtes d'affiche sur blessure, le Britannique Chris Froome (Ineos) et le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb). Le Colombien possède désormais 41 secondes d'avance sur Rohan Dennis (Bahrain Merida) et 1'13 sur Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe).

Pour la 8e et avant-dernière étape, les coureurs se frotteront samedi à un contre-la-montre de 19,2 km autour de Goms, avant une étape finale courte (101,5 km) mais très accidentée, émaillée de trois cols hors catégorie. "Demain (samedi), c'est sûr, je vais perdre du temps sur le chrono mais il y aura une étape de montagne dimanche, on contrôlera comme on peut. On donnera le meilleur", a commenté le vainqueur du jour.