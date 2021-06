Il n’y a décidément rien à faire face à ce Mathieu van der Poel là. Ce mardi à Pfaffnau, pour la troisième étape du Tour de Suisse, et comme la veille à Lachen, le Néerlandais a joué avec ses adversaires pour finalement lever les bras au terme d'une démonstration de puissance. Dans le sprint en bosse, il n’a donné à voir que sa roue arrière à Christophe Laporte (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui complètent le podium du jour. "MVDP" fait coup double puisqu'au jeu des bonifications, il s'empare des commandes du classement général, pour une seconde devant Alaphilippe.

Et on ne peut pas dire que van der Poel ait compté ses coups de pédale. A 25 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension répertoriée du parcours, c’est lui qui a placé la première banderille pour contrecarrer les plans des équipes de sprinteurs. Même suivi comme son ombre par Julian Alaphilippe et les favoris du classement général, le Néerlandais a alors passé des relais appuyés pour que le petit groupe qui s’était formé puisse espérer aller au bout. Un coup d’épée dans l’eau énergivore dont s’est vite remis le coureur d'Alpecin-Fenix.

