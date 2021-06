Drôle de semaine pour Mathieu Van Der Poel. Après avoir dominé le Tour de Suisse lors des premières étapes, le coureur d’Alpecin-Fenix n’est plus leader depuis jeudi et la victoire de Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) sur la 5e étape. Vendredi, au lendemain de cette prise de pouvoir au général de l’Equatorien, la 6e étape de la course aura lieu sans Van Der Poel.

La formation Alpecin-Fenix a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter vendredi matin : "Après les pluies de ces derniers jours, Mathieu Van Der Poel souffre d'un léger rhume. Alors qu'il était impatient d'entamer les prochaines étapes, le personnel médical de l'équipe a décidé de le retirer de la course." Le Néerlandais ne voulait prendre aucun risque alors qu’il s’apprête à disputer le premier Tour de France de sa carrière. Pour revoir Van Der Poel sur un vélo, il faudra attendre le 26 juin et le départ du Tour, à Brest.

