Tiens, tiens, revoilà le coronavirus. Alors que de nombreuses courses et événements sportifs sont perturbés par la vague de chaleur qui sévit sur l'ouest de l'Europe, le Covid refait encore des siennes notamment sur le Tour de Suisse et à deux semaines du départ du Tour de France.

Alors que Adam Yates et surtout l'ensemble de la Jumbo-Visma avaient annoncé ne pas reprendre la course jeudi , d'autres équipes et coureurs sont venus compléter la déjà très longue liste des abandons sur la course helvète. Ce vendredi, UAE-Team Emirates, Alpecin-Fenix et la Bahrain-Victorious ont annoncé ne pas prendre le départ.

Le leader "à la porte"

Dans le reste des formations engagées, le Covid fait aussi beaucoup de dégâts. Vainqueur de la cinquième étape jeudi et porteur du maillot jaune de leader, Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) a, lui-aussi, été testé positif.

Du côté de EF-Education-EasyPost, seuls Neilson Powless et Jonas Rutsch prendront le départ suite aux forfaits de Stefan Bissegger, Rigoberto Urán, Hugh Carthy et Alberto Bettiol. Alex Aranburu (Movistar), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) et Louis Vervaeke (Quick-Step) sont également non-partants

Vlasov positif, c'est Fuglsang (Israel-Premier Tech) qui récupère le maillot de leader. À date, ce sont près de 29 coureurs qui ont d'ores et déjà plié bagage. Et la liste pourrait continuer de s'allonger. Si la course est pour le moment maintenue, les doutes et les rumeurs sur une fin prématurée de 85e Tour de Suisse vont bon train…

