Bauke Mollema s'empare du maillot mimosa ce vendredi. Le Néerlandais de la formation Trek-Segafredo a remporté la première étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var, disputée entre Biot et Gourdon. Après 183,9 km de course, il a devancé lors d'un sprint en côte le Belge Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), en reprise, se classe 9e dans les premières positions du groupe de tête.