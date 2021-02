L'heure de la rentrée a bientôt sonné. Après quatre mois sans courir, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sera au départ du Tour des Alpes-Maritimes et du Var vendredi, une épreuve qu'il a déjà gagnée en 2019. Mais cette fois-ci, il ira " sans ambition personnelle ". Le Français n'a plus couru depuis son abandon dans la Vuelta après la deuxième étape le 21 octobre.

"Je suis content de faire ma rentrée ici et de remettre un dossard, a déclaré le Franc-Comtois, qui a choisi en 2021 de faire l'impasse sur le Tour et de privilégier le Giro. Je n'y vais pas pour jouer ma carte, je suis là pour aider le groupe. Ma préparation n'a pas été idéale avec cet hiver froid, j'ai besoin de rouler et d'engranger des kilomètres". "C'est une reprise sans ambition sportive personnelle car il n'a pas pu s'entraîner dans les meilleures conditions avec notamment cette année la neige omniprésente en Franche-Comté", a confirmé son directeur sportif Thierry Bricaud.