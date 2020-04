La possibilité de courir cette année le Tour des Flandres, initialement programmé ce dimanche et annulé en raison de la pandémie de coronavirus, est "encore possible", a déclaré l'organisateur de la classique cycliste Tomas Van De Spiegel à la chaîne de TV flamande VRT, dimanche. "Le but est d'encore organiser le Ronde plus tard cette année. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de discussions hypothétiques car nous ne savons pas quand la crise va se terminer", a déclaré Van Den Spiegel. "Nous sommes ouverts à tous les scénarios".

En lieu et place du véritable Tour des Flandres, l'organisation a mis en place un "Ronde virtuel" opposant à distance 13 coureurs professionnels, dont les Belges Remco Evenepoel et Greg Van Avermaet, confinés à leur domicile sur des rouleaux. Ces 13 coureurs se sont affrontés sur rouleaux via une plateforme internet sur le tracé des 32 derniers kilomètres du parcours du monument flandrien et c'est Van Avermaet qui s'est imposé.