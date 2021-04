La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté, comme il y a dix ans, le Tour des Flandres féminin, dimanche à Audenarde. Van Vleuten, déjà victorieuse de ce Ronde en 2011, s'est imposée avec 25 secondes d'avance sur l'Allemande Lisa Brennauer et l'Australienne Grace Brown qui ont réglé le sprint d'un petit groupe de poursuivantes.

La rouleuse de 38 ans, championne du monde de la course en ligne en 2019, avait remporté A travers les Flandres mercredi dernier, preuve de sa bonne forme du moment. Annemieke van Vleuten a placé son attaque décisive dans la dernière difficulté, le terrible Paterberg (400 mètres pavés avec un passage à plus de 20%). Excellente rouleuse, la double championne du monde du contre-la-montre (2017 et 2018) a résisté au retour d'un groupe de sept coureuses pour décrocher son deuxième bouquet en quatre jours.

La Française Audrey Cordon-Ragot avait allumé la mèche à 40 kilomètres de la ligne dans le Taaienberg, l'une des dix difficultés de la 18e édition féminine de ce "monument" flandrien. Mais la championne de France (31 ans), incapable de creuser un écart suffisant par rapport au peloton (45 secondes au maximum), a été reprise dans le Vieux Quaremont à 18 km de l'arrivée. Au même moment, la Belge Lotte Kopecky, l'une des grandes favorites de cette épreuve comptant pour le World Tour, a perdu toute chance de succès, victime d'un incident mécanique.

