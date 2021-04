L'équipe Deceuninck a annoncé la nouvelle vendredi. Zdenek Stybar, candidat à la victoire dimanche au Tour des Flandres, ne prendra pas le départ de ce deuxième monument de la saison, en raison de problèmes cardiaques. "Après Gand-Wevelgem (dimanche dernier), Zdenek Stybar a signalé à l'équipe médicale de Deceuninck qu'il ne se sentait pas bien, a indiqué la formation belge dans un communiqué. Les examens menés par notre staff médical ont révélé que le coureur tchèque souffrait de troubles du rythme cardiaque". "Une intervention chirurgicale était recommandée. Celle-ci a été effectuée avec succès par le Professeur Pedro Brugada mercredi à Bruxelles", selon le communiqué.

Cette période est ma préférée de la saison

Zdenek Stybar, 35 ans, a déjà pu reprendre l'entraînement et va prendre quelques jours de repos en famille, toujours selon Deceuninck. "Je suis bien évidemment déçu de manquer le Ronde dimanche", déclare Zdenek Stybar. Cette période, avec l'E3, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, est ma préférée de la saison. Je m'étais bien entraîné et je sentais que ma forme n'avait plus été aussi bonne depuis longtemps", a écrit le Tchèque, cinquième de l'E3 à Harelbeke le 26 mars et vingt-cinquième de Gand-Wevelgem dimanche.

Le Tchèque s'était classé neuvième du Ronde en 2105, huitièmes en 2016 et dixième en 2018. Au sein de la formation Deceuninck, il faisait partie des hommes protégés au même titre que le Français Julian Alaphilippe et le Belge Yves Lampaert.

Alaphilippe a un compte à régler avec le Ronde

