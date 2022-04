L'équipe Israël Premier Tech a déclaré forfait pour le Tour des Flandres, dimanche, en raison d'un effectif diminué par les cas de Covid-19, les maladies et les blessures. Un deuxième cas de coronavirus a été confirmé jeudi dans le groupe présent en Belgique pour les courses flandriennes, a précisé la formation israélienne.

Israël PT avait obtenu une dérogation pour prendre le départ d'A travers la Flandre, mercredi, à trois coureurs seulement (Houle, Vanmarcke, Jones). Deux autres (Biermans, Boivin) étaient tombés malades pendant la nuit précédente. "L'équipe courra également en Espagne ce week-end (GP Indurain, Tour du Pays Basque) et de nombreux autres coureurs sont actuellement mis à l'écart pour cause de blessure ou de maladie", a expliqué la formation dirigée par Kjell Carlström.

"C'est par respect pour la course et le reste du peloton que nous prenons cette décision. Il est de notre devoir envers les autres équipes de ne pas envoyer volontairement des coureurs qui ont été exposés au Covid dans une course", a ajouté la formation qui a renoncé également au GP de l'Escaut mercredi prochain.

