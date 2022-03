Sa victoire sur le Grand Prix E3, véritable répétition du grand Tour des Flandres, n'était que le dernier argument en date. Aussi longtemps que Wout Van Aert sera au départ du "Ronde", il en sera l'un des favoris. Mais justement, ce dimanche pour la 106e édition, le champion de Belgique pourrait ne pas être présent entre Anvers et Audenarde. Dans un tweet qui a enflammé le petit milieu du cyclisme, Jumbo-Visma a informé que "WVA" ne se "sentait pas bien", qu'il ne ferait pas la reconnaissance du parcours et que sa participation à la course était "peu probable".

L'absence de Wout Van Aert à la reconnaissance avec Christophe Laporte et les autres aurait de toute façon soulevé des interrogations. Jumbo-Visma a préféré l'information aux rumeurs et n'a pas cherché à cacher l'état de santé de son leader. Dans un communiqué audio, Grischa Niermann, directeur sportif des Jumbo, a expliqué que son coureur était "resté à la maison" et que sa son équipe devait désormais "admettre qu'il y a une chance pour qu'il manque la course". Selon ce dernier, Van Aert ne prendra le départ uniquement s'il sent bien. Jumbo-Visma espère donc un revirement de situation d'ici dimanche.

Van Aert, Laporte et la Jumbo-Visma ont éclaboussé la course de leur classe : le résumé de l’E3

Son absence constituerait évidemment une mauvaise nouvelle pour lui, son équipe mais aussi pour le spectacle. Vainqueur du Het Nieuwsblad fin février puis du GP E3 la semaine dernière, le champion de Belgique aurait été l'unique favori de la course si Mathieu van der Poel n'avait pas montré sa force sur A Travers les Flandres, ce mercredi. Rivaux, le Néerlandais et le Belge sont les acteurs principaux du Tour des Flandres depuis leur explosion. En 2020, le premier avait battu le deuxième au sprint avant d'être lui-même dominé dans l'exercice par Kasper Asgreen en 2021. Si Wout Van Aert devait effectivement être absent, il devrait attendre un an de plus pour enfin espérer inscrire le "Ronde" à son palmarès.

Pogacar a agréablement surpris, mais le patron, c'est van der Poel: le résumé d'A travers la Flandre

