Nairo Quintana ne s'arrête plus. Le leader de la formation Arké-Samsic a remporté, dimanche, le 52e Tour des Alpes-Maritimes et du Var cycliste, son quatrième succès en une semaine dans le Sud de la France.

Le Colombien, solide leader depuis sa victoire samedi au col d'Eze (Alpes-Maritimes), a pris la 7e place de la troisième et dernière étape, remportée par le Français Julien Bernard (Trek). S'il espérait "pouvoir gagner ici (au Faron, ndlr)", Quintana, 30 ans, a avoué que son but premier était de sécuriser son maillot jaune de leader.

Dans l'ultime montée (6 km à 8% de pente moyenne) du parcours tracé sur 136 km entre La Londe-les-Maures (Var) et le Mont Faron de Toulon, seuls le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et l'Australien Richie Porte (Trek) ont pu suivre l'offensive de Quintana parmi les ténors. Les deux grimpeurs terminent d'ailleurs 2e et 3e du classement général, derrière la recrue hivernale d'Arkéa-Samsic.

Bardet s'incline devant un Quintana retrouvé, Pinot privé de jambes

"Vu le Quintana de ce début de saison et la classe qu'il a depuis le début de sa carrière, finir deuxième au général était la meilleure place possible pour moi", a indiqué Bardet. "Je suis content d'avoir une première montée de référence dans cette saison. Je ne savais pas comment ma condition allait être après un hiver un peu chamboulé", a poursuivi le meilleur grimpeur du dernier Tour de France.

Son compatriote Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), vainqueur sortant, a en revanche craqué. "Il n'y a pas grand chose à dire. La victoire de Quintana, je m'en fous un peu car je dois m'occuper avant tout de mes sensations qui ne sont vraiment pas terribles", a lâché le héros malheureux du dernier Tour de France.

Contrairement à samedi, les leaders se sont désintéressés de la victoire d'étape. 33 ans après son père Jean-François, Julien Bernard s'est imposé au sommet du Faron non sans avoir livré un duel au couteau avec son dernier compagnon d'échappée et compatriote Nans Peters (AG2R La Mondiale).

Dimanche, Quintana a décroché la sixième victoire de son équipe en 2020 (contre cinq en 2019), sa quatrième personnelle après l'étape reine au chalet Reynard et le général du Tour de La Provence la semaine dernière, et sa victoire d'étape au col d'Eze samedi.

Avant de faire main basse sur Paris-Nice (8-15 mars) ? "J'espère ! Mais à l'instant T, je veux avant tout profiter de la victoire du jour", a conclu le Colombien.