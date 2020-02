Le Français Anthony Perez (Cofidis) a remporté vendredi la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var cycliste disputée sur 183 km entre Le Cannet (Alpes-Maritimes) et Grasse (Alpes-Maritimes). Il a devancé son dernier compagnon d'échappée et compatriote Anthony Turgis (Total DE) de deux secondes. L'Australien Michael Storer (Sunweb), troisième à quatre secondes, a réglé le peloton des favoris composé d'une vingtaine de coureurs. Anthony Perez, 28 ans, s'empare donc du maillot jaune de leader au classement général.

Classements de la première étape et du général

1. Anthony Perez (FRA/Cofidis) en 4 h 54:03. (moyenne: 37,34 km/h)

2. Anthony Turgis (FRA) à 2'

3. Michael Storer (AUS) à 4'

4. Thibaut Pinot (FRA) à 6'

5. Attila Valter (HUN) m.t.

...

10. Romain Bardet (FRA) m.t.

11. Nairo Quintana (COL) m.t.

13. Richie Porte (AUS) m.t.