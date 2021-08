L'Equipe. Il est de retour ! C'est une phrase trop souvent énoncée quand il s'agit de parler de Thibaut Pinot, mais c'est une nouvelle fois bien le cas. Après près de quatre mois sans compétition, le champion français de la Groupama-FDJ remontera sur son vélo à l'occasion du Tour du Limousin , qui débute mardi. En attendant de retrouver un peloton, l'un des cyclistes tricolores les plus meurtris par les blessures ces dernières années s'est exprimé, jeudi, dans les colonnes du quotidien

Le moment où Thibaut Pinot a vu ses chances de victoire s'envoler lors de la 5e étape

"impatient et motivé comme ça fait très longtemps que je n'ai pas été motivé". "J'ai l'impression d'être un coureur tout neuf, tout jeune, avec plein d'envie", s'est-il réjoui à quelques jours du départ du Tour du Limousin, auquel il n'a jamais participé. Touché par des douleurs au dos depuis de longs mois - elles l'avaient mis en difficulté dans le Tour des Alpes puis l'avaient contraint à un abandon avant le Giro - Thibaut Pinot (31 ans) connaît, ces jours-ci, un net regain d'enthousiasme. Interrogé par nos confrères, le grimpeur français s'est dit, s'est-il réjoui à quelques jours du départ du Tour du Limousin, auquel il n'a jamais participé.

Les classiques italiennes comme "grand objectif"

L'année dernière, l'ancien maillot blanc du Tour de France avait tenté de prendre les routes de la Vuelta, mais son aventure avait été rapidement stoppée, après un forfait à l'aube de la troisième étape. Alors, afin d'éviter la même déconvenue cette saison, le Français a décidé de changer de politique. "C'était logique pour moi de reprendre sur une belle course par étapes en France, c'était pile dans la période où je voulais reprendre, justifie-t-il. C'est une épreuve qui va me mettre en jambes directement, je vais savoir où j'en suis. Entre ce que je vois et ce que j'entends, le Limousin, ça met la caisse.Je m'attends aussi à souffrir et c'est vraiment ce dont j'ai envie", assure-t-il.

"Ç'a été compliqué pendant presque dix mois

"grand objectif" : les classiques italiennes de fin de saison. Alors, d'ici-là, les courses hexagonales vont se succéder pour le Franc-Comtois, qui n'a pas oublié de rouler dans sa région : Tour du Limousin, Tour du Poitou-Charentes, Classic Grand-Besançon, Tour du Jura et enfin Tour du Doubs. Un programme chargé pour celui qui a sérieusement Car le coureur Groupama-FDJ a besoin de retrouver un maximum de sensations en vue de son: les classiques italiennes de fin de saisonAlors, d'ici-là, les courses hexagonales vont se succéder pour le Franc-Comtois, qui n'a pas oublié de rouler dans sa région : Tour du Limousin, Tour du Poitou-Charentes, Classic Grand-Besançon, Tour du Jura et enfin Tour du Doubs. Un programme chargé pour celui qui a sérieusement pensé à raccrocher il y a quelques mois.

"Ç'a été compliqué pendant presque dix mois, confie le grimpeur. Quand on se casse une jambe ou un bras, on sait ce qu'on a, mais là on était un peu perdu. On savait ce qu'il y avait dans le dos mais on n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette douleur était toujours là." Toute cette période semble désormais bien loin, et Thibaut Pinot affirme qu'il n'a "pas encore fait le tour de la question". Ses fans n'ont pas manqué de lui faire part de tout leur soutien pendant ces mois de "galère" et le champion tricolore a désormais à cœur de les remercier.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sur le Tour des Alpes Crédit: Getty Images

