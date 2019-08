Qui succèdera à Nicolas Edet, le vainqueur sortant qui prendra le départ de la Vuelta samedi, à l'arrivée à Limoges ? Le 52e Tour du Limousin, qui s'élance mercredi de Condat-sur-Vienne, s'annonce très ouvert.

Edet absent, la Cofidis veut tout de même conserver son bien et a dépêché sur place le vétéran Julien Simon. Le récent lauréat du Tour du Finistère sera épaulé par quelques baroudeurs qui se sont illustrés sur la Grande Boucle en juillet, comme Anthony Pérez et Pierre-Luc Périchon, et le sprinteur Nacer Bouhanni.

Les routes vallonnées du Limousin pourraient aussi faire le bonheur de Guillaume Martin (Wanty), 12e du dernier Tour de France, d'Élie Gesbert (Arkea), de Romain Sicard, Lilian Calméjane ou leur coéquipier néerlandais Niki Terpstra chez Total Direct Energie, qui avait rapidement abandonné sur le Tour de France, voire du Suisse Sébastien Reichenbach, leader de la Groupama FDJ.

Les jeunes d'AG2R-La Mondiale, Nans Peters et Benoît Cosnefroy, auront aussi une carte à jouer, de même que le duo expérimenté Pierre Rolland et Cyril Gautier, dont l'équipe Vital Concept était absente sur le Tour cet été.

Du côté des étrangers, on suivra l'Italien Mauro Finetto (Delko), un habitué des routes françaises, et son compatriote Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli).

Les étapes

Mercredi 21 août: Condat-sur-Vienne - Guéret, 172,2 km

Jeudi 22 août: Base départementale de Rouffiac - Trélissac, 182,9 km

Vendredi 23 août: Chamboulive - Beynat, 176,8 km

Samedi 24 août: Confolens - Limoges, 177,4 km