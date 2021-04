Published 06/04/2021 at 15:27 GMT | Updated 06/04/2021 at 15:35 GMT

By

Quelle descente ! Alors que l'on pensait qu'il attendrait le sprint final pour jouer sa carte, le rapide Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) a joué l'équilibriste. Alors qu'un peloton des favoris s'est finalement présenté groupé, malgré les offensives de David Gaudu et Tadej Pogacar notamment, au sommet de La Asturiana, ultime grosse difficulté de la deuxième étape entre El Corrillo et Sestao, le Basque a attaqué dans une descente qu'il semble connaître à la perfection. Arrivé seul avec 30 secondes d'avance au pied du petit mur final, il a résisté pour s'imposer devant Omar Fraile, son coéquipier, et Tadej Pogacar. C'est son premier succès chez Astana où il était arrivé en 2020. Le premier aussi pour l'équipe kazakhe en 2021.

