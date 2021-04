Le duel tant attendu entre les deux Slovènes a tourné à l’avantage de Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Il a franchi la ligne en première position lors de cette 3e étape du Tour du Pays Basque entre Amurrio et Ermualde (167,7 kilomètres) devant son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le coureur de 22 ans décroche sa cinquième victoire de la saison après ses succès sur Tirreno-Adriatico et l’UAE Tour. Alejandro Valverde (Movistar), Adam Yates (Ineos Grenadiers) et Mikel Landa (Bahrain – Victorious) ont complété le top 5 de cette étape mais ils n’ont rien pu faire face à la domination de Pogacar et Roglic dans la montée finale. Ce dernier a conservé la tête du classement général avec 20 secondes d'avance sur son meilleur ennemi.

Tour du Pays Basque Gaudu : "Cela risque d'arriver un par un au bout" IL Y A 5 HEURES

C’est un groupe de sept coureurs qui a pris le large après l’ascension de l’Altube en début d’étape (Mikkel Honoré, Roger Adria, Felix Gall, Larry Warbasse, Oier Lazkano, Daniel et Gotzon Martin. Ils ont résisté durant de nombreux kilomètres au peloton des favoris. Ce n’est pas dans leur habitude mais la formation Jumbo-Visma n’a pas participé à la chasse du groupe de tête et ils ont semblé désintéressés par l’avance croissante qui a été prise par les sept hommes de tête.

Oier Lazkabo a relancé la course à l’approche du sprint intermédiaire de Laudio à 23 kilomètres de l’arrivée en se débarrassant de ses compagnons d’échappée. Mais la formation Israel Start-Up Nation a définitivement condamné les chances du coureur espagnol en imprimant un rythme d’enfer. Ils ont d’ailleurs provoqué une cassure en milieu de course qui a piégé Adam Yates et Pierre Latour mais cela a été sans conséquence. Au sommet de la côte de Malkuartu, aucun des favoris n’a réussi à faire la différence et c’est finalement un groupe d’une cinquantaine de coureurs qui a plongé dans la dernière descente de la journée.

Plus d'infos à suivre...

Tour du Pays Basque Pogacar et Gaudu se découvrent, Aranburu l'équilibriste : le résumé de la 2e étape IL Y A 20 HEURES