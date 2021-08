L'Italien Elia Viviani (Cofidis) a accentué son avance en tête du Tour du Poitou-Charentes après sa victoire au sprint jeudi matin dans la troisième étape disputée entre Moncontour et Loudun sur 109,6 km.

Sur la ligne, le coureur transalpin a devancé Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) et son coéquipier et compatriote Simone Consonni. Avant le contre-la-montre de 23,5 km prévu jeudi après-midi entre Monts-sur-Guesnes et Loudun, Viviani compte douze secondes d'avance sur le Français Jason Tesson (St-Michel-Auber 93) et 14 secondes sur Consonni.

Classement de la troisième étape

1. Elia Viviani (ITA/Cofidis), les 109,6 km en 2 h 22:49 (moyenne: 46,045 km/h)

2. Timothy Dupont (BEL) à 0.2.

3. Simone Consonni (ITA) mt.

4. Romain Cardis (FRA) mt.

5. Matteo Malucelli (ITA) mt.

Classement général après la troisième étape

1. Elia Viviani (ITA/Cofidis) en 11 h 50:58.

2. Jason Tesson (FRA) à 12.

3. Simone Consonni (ITA) 14.

4. Marc Sarreau (FRA) 18.

5. Connor Swift (GBR) 21.

