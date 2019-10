Le Belge Julien Vermote, au profil de capitaine de route, renforcera l'an prochain l'équipe Cofidis, a annoncé jeudi la formation française. Vermote, 30 ans, a couru sept saisons pour Quick-Step avant de rejoindre Dimension Data en 2018. L'an prochain, il sera le quatrième coureur belge de l'équipe française après Dimitri Claeys, Kenneth Vanbilsen et le nouveau venu Piet Allegaert (24 ans, Vlaanderen).

"J'ai toujours travaillé beaucoup pour mes leaders qu'ils soient sprinteurs (Cavendish, Kittel, Gaviria) ou non (Kwiatkowski, Uran, Gilbert). J'ai envie d'aider l'équipe et de travailler notamment pour Elia (Viviani) et Christophe (Laporte). Mais dans le même temps, j'aspire aussi à tenter ma chance dans un rôle plus libre, notamment pendant les classiques", a déclaré Vermote.

Cofidis a procédé à un bouleversement de son effectif. Avec notamment Nacer Bouhanni côté départs, Elia Viviani et Guillaume Martin côté arrivées.