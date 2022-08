Jumbo-Visma a officialisé la nouvelle ce vendredi. Wilco Kelderman (31 ans) et Dylan van Baarle (30 ans) se sont engagés avec la formation néerlandaise pour les trois prochaines saisons. Wilco Kelderman a quitté l'équipe en 2016 (quand elle s'appelait alors Rabobank) et réussi plusieurs performances depuis : outre sa troisième place sur le Giro 2020, il s'est emparé de la troisième place sur le Tour de France l'année suivante. De son côté, Dylan van Baarle a remporté Paris-Roubaix le 17 avril dernier.

"Cela nous donne un sentiment particulier que Wilco soit de retour dans l'équipe où tout a commencé pour lui, s'est réjoui Merijn Zeeman, le directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma. Le fait que Dylan nous ait également choisis nous rend fiers et heureux. Il a un beau palmarès et c'est un coureur très apprécié dans le peloton. Nous visons de gros objectifs avec Dylan et Wilco dans notre équipe, nous augmentons nos chances de succès."

"J'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine, a confié le vainqueur de Paris-Roubaix 2022 sur le site officiel de sa future équipe. En tant que coureur néerlandais, j'ai l'impression de rentrer à la maison. J'ai suivi de près le développement de l'équipe au cours des dernières années. J'espère que nous pourrons bien performer au printemps et je veux aussi contribuer aux courses par étapes." "Je suis ravi qu'on retravaille ensemble. L'équipe a fait des progrès et je suis curieux de voir où cela va nous mener", a conclu Wilco Kelderman.

