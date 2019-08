Il était un des plus grands noms du marché 2020, voilà Mikel Landa fixé. Comme pressenti ces derniers jours, l'Espagnol de 29 ans quitte la Movistar après deux saisons et va rejoindre la Bahrain-Merida. Le grimpeur y trouvera un statut de leader absolu qu'il n'a que rarement pu pleinement obtenir ces dernières saisons chez Astana, Sky ou Movistar. Il sera le principal danger de sa nouvelle formation sur les Grands Tours et tentera de retrouver un podium sur une course de trois semaines, quatre après sa troisième place sur le Giro 2015.

Barré ces deux dernières saisons par Alejandro Valverde et Nairo Quintana sur le Tour de France, Landa avait dû se cantonner à un rôle de co-leader et de pétard ambulant au sein de la formation espagnole sur le Tour de France. En grande forme sur le dernier Tour d'Italie, il avait de nouveau dû freiner ses ambitions personnelles pour soutenir Richard Carapaz, finalement vainqueur du Giro. "Je suis très fier de la Bahrain-Merida qui m'a choisi pour mener son projet, s'est félicité le Basque. Je suis très impatient pour les défis à venir."

Qui pour l'entourer ?

Exit donc les ambitions limitées, ce qui semble un peu plus indiquer un départ de Vincenzo Nibali (annoncé chez Trek) et de Rohan Dennis de la formation Bahrain-Merida. "C'est un coureur qui amène de l'excitation à la course grâce ses magnifiques qualités en montagne qui en font un des plus grands prétendants aux Grands Tours, précise le directeur sportif Brent Copeland. Ses résultats constants parlent d'eux-mêmes et son exceptionnelle expérience est quelque chose sur laquelle nous savons que nous pourrons compter." 4e du dernier Giro, 6e du dernier Tour de France, Landa devrait à nouveau se mêler à la victoire finale la saison prochaine, tout en confirmant ses progrès sur les courses d'un jour, à l'image de sa 7e place sur Liège-Bastogne-Liège.

Ce transfert pourrait toutefois n'être qu'un coup d'essai puisque le contrat de Landa n'est que d'une saison selon la Cope. La Bahrain-Merida devrait donc rapidement s'activer à bien entourer sa nouvelle tête de gondole alors que Damiano Caruso pourrait lui aussi s'en aller. Un autre Espagnol, Pello Bilbao (Astana) pourrait débarquer en provenance d'Astana. Pour la Movistar en revanche, c'est un nouveau cador qui s'éloigne, alors que Nairo Quintana devrait rejoindre l'équipe française Arkea-Samsic et que Richard Carapaz est évoqué chez Ineos.