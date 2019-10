C'est un deuxième succès en quatre jours, mais pas une démonstration de force. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté les Trois Vallées Varésines ce mardi, trois jours après avoir gagné le Tour d'Emilie, mais en profitant d'une scène cocasse.

Le Slovène a bénéficié du mauvais aiguillage d'un groupe d'une quinzaine de prétendants en chasse de Luis Leon Sanchez (Astana) - parmi lequels Mollema, Nibali, Valverde, Woods, Gaudu et Formolo - qui s'est trompé de route en suivant une moto du cortège elle même égarée sur le parcours, à 15 bornes de l'arrivée. Le temps de se rendre compte de leur erreur, il était trop tard pour les coureurs pour revenir sur le peloton, où figurait Roglic, et encore moins pour prétendre à la victoire.

Vidéo - Scène ubuesque : Nibali, Valverde et compagnie ont perdu la course sur une erreur de parcours 01:33

Le plus costaud des non-piégés

Un fait de course qui a profité au Slovène, revenu dans la foulée grâce à un groupe de contre sur Sanchez, échappé seul vers l'arrivée. Le vainqueur de la dernière Vuelta, un ton au dessus du reste du groupe de poursuivants a pu placer une attaque imparable lui permettant de franchir la ligne avec trois secondes d'avances sur Giovanni Visconti (NSI-KTM) et Toms Skujins (Trek-Segafredo) deuxième et troisième de cette 99e édition de la semi-classique italienne.

"Au final, j'ai eu de la chance que le groupe prenne la mauvaise route. Sans quoi je n'aurais pas pu gagner", a reconnu le rouleur-grimpeur de 29 ans qui sera l'un des favoris du Tour de Lombardie, ce samedi. Dernier Monument de la saison auquel ne participera pas Julian Alaphilippe.