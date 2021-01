Il s'amuse et impressionne toujours plus en ce moment dans les sous-bois mais pense déjà à la suite. Samedi, suite à son succès à Gullegem, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fénix) a révélé au Het Nieuwsblad que l'UAE Tour (21-27 février) marquerait le début de sa saison sur route. Une décision qui implique une absence lors du traditionnel weekend d'ouverture en Belgique avec le prestigieux Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne.