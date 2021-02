Première course et première victoire : le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, a enlevé samedi à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis, l'UAE Tour, première épreuve WorldTour de la saison, après la 7e étape gagnée au sprint par l'Australien Caleb Ewan. Hormis une frayeur provoquée par la chute du Britannique Adam Yates près de lui dans la dernière étape, Pogacar (UAE Emirates) s'est imposé sans être réellement menacé. Il a devancé au classement final Yates (Ineos), qui l'avait battu l'an passé dans une édition raccourcie de deux étapes à cause du coronavirus.