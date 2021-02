A l'altitude de 1489 mètres, le point le plus haut de la course, Vingegaard a imité son habituel leader de l'équipe Jumbo, le Slovène Primoz Roglic, qui s'était imposé lors de la précédente arrivée en 2019. Il s'est dégagé du premier groupe aux alentours de la flamme rouge du dernier kilomètre pour rejoindre et dépasser le Kazakh Alexey Lutsenko, rescapé d'une longue échappée.