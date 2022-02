Il était attendu, il a répondu présent. Dans un final taillé pour lui sur le papier, Tadej Pogacar n'a pas manqué le rendez-vous. Le Slovène, tenant du titre sur cet UAE Tour, a attendu les derniers hectomètres pour s'offrir la quatrième étape du tour émirati, au sommet du Jebel Jais. Le coureur de UAE Team Emirates a réglé au sprint Adam Yates, Aleksandr Vlasov et les autres favoris de cette édition.

Il a pourtant fallu patienter jusqu'au bout pour avoir cette première explication entre favoris. Dans une ascension finale très, très décousue et longtemps incertaine, la victoire s'est donc jouée au sprint. L'ascension roulante a été le théâtre de nombreuses cassures et d'attaques timides et très vite rattrapées et ce, malgré deux derniers kilomètres à 7% de moyenne. Un scénario qui a donc profité à "Pogi", encore une fois bien aidé par l'énorme travail de son escadron et notamment celui de Rafal Majka.

Et le vainqueur du jour n'a pas boudé son plaisir à l'arrivée. "C'était une journée incroyable. Le travail d'équipe était parfait. C'était la première montée, avec beaucoup de coureurs forts qui ont attaqué de partout." Leader du général dès la quatrième étape, Pogacar s'est également satisfait de prendre le maillot rouge. "On ne sait pas ce qui peut arriver le dernier jour, on peut perdre du temps, donc je suis super content de prendre le maillot et la victoire aujourd'hui."

Ganna/Plapp, "l'inattendu" tandem de INEOS Grenadiers

Si le Team INEOS n'a pas connu le succès ce mercredi, l'écurie de Sir Dave Brailsford a néanmoins été très active. Dans une étape taillée pour leur leader Adam Yates, deuxième à l'arrivée, Luke Plapp et Filippo Ganna ont fait mieux que de jouer les équipiers de luxe. Les deux rouleurs ont longtemps été dans les bonnes roues pour espérer jouer leur carte dans le sprint final. Pénalisé par une chute avant le contre-la-montre de hier, l'Australien a été très actif sur cette étape et a été dans tous les bons coups.

Deuxième du général au départ, l'Italien conserve lui sa place de dauphin et ne pointe qu'à deux secondes de "Pogi". Une broutille qui pourrait lui permettre d'attaquer le Slovène lors des deux prochaines étapes, taillées pour les sprinteurs.

Luke Plapp lors de la 4e étape de l'UAE Tour 2022. Crédit: Getty Images

Présents dans le groupe des favoris, les Français Romain Bardet (Team DSM) et Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) terminent respectivement sixième et huitième de l'étape. Le meilleur grimpeur du dernier Giro est d'ailleurs le premier Français au général, 10e à 41" de Pogacar. Jeudi et vendredi, le peloton aura rendez-vous avec deux sorties pour les sprinteurs. Le terrain idéal pour un premier succès en 2022 pour Arnaud Démare, le coureur de la Groupama - FDJ ?

