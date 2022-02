Il a fallu attendre les derniers hectomètres pour voir de l'animation dans ce cinquième acte de l'UAE Tour. Car cette journée était décidément très calme aux Emirats arabes unis. Promise aux sprinteurs et à une arrivée massive, cette cinquième étape a suivi le scénario attendu. C'est finalement Jasper Philipsen qui s'est imposé au sprint à Al Marjan Island. Le coureur d'Alpecin-Fenix a devancé le jeune Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Sam Bennett (BORA-Hansgrohe).

C'était une arrivée très rapide et nous nous sommes très bien organisés avec l'équipe. Nous avions un bon plan. Dans le dernier kilomètre, mon poisson-pilote a perdu sa chaîne, donc c'était un peu le chaos pour trouver une bonne roue. À la fin, tout s'est bien passé donc je suis super content." Maillot vert de cet UAE Tour, le Belge s'offre donc un deuxième succès sur ce tour, quatre jours après son succès sur l'étape inaugurale . Et Philipsen n'a pas caché son soulagement après ce final animé. "."

Le Flamand a d'ailleurs pris rendez-vous pour l'étape de demain. "Gagner ne devient jamais ennuyeux, c'est juste la même sensation d'adrénaline. On y retourne demain ? Nous serons motivés comme toujours." Candidats à la victoire, les Français Rudy Barbier (Israël-PremierTech) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ) terminent 5e et 7e. Vainqueur de la deuxième étape, Mark Cavendish a lui été victime d'un problème mécanique à quelques centaines de mètres de la ligne.

L'agitateur Kukrle, la frayeur Pogacar

Leader du général depuis son succès de la veille au Jabel Jais, Tadej Pogacar s'est fait une belle peur. Pénalisé par une crevaison à 6,7km du terme, le Slovène est finalement parvenu à raccrocher le bon wagon. Mieux, il a réussi à gratter deux secondes de bonification sur son dauphin, Filippo Ganna. L'Italien est désormais relégué à 4 secondes.

Dans une étape très calme où les attaques ont été très peu nombreuses, le champion de République Tchèque Michael Kukrle (Gazprom-Rusvelo) a tenté sa chance à 30 kilomètres de l'arrivée. Le Tchèque a d'ailleurs compté jusqu'à 2'30" d'avance avant de se faire gober par le peloton et le travail des équipes de sprinteurs à 3 kilomètres de l'arrivée.

Vendredi, le scénario de cette cinquième étape pourrait être sensiblement le même avec une nouvelle sortie promise à une arrivée massive à l'Exposition Universelle de Dubaï 2020.

