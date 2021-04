"Cette fois, je ne laisserai plus passer." Lundi, Nacer Bouhanni a annoncé via son comtpe Instagram qu'il allait "déposer plainte" à l'encontre de personnes qui lui ont adressé des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le sprinteur de l'équipe Arkéa-Samsic a été disqualifié le 28 mars, à l'issue d'un sprint houleux lors de Cholet - Pays de la Loire.

Reconnu fautif vis-à-vis de Jake Stewart - tassé dans les barrières, blessé à la main gauche et forfait pour le Tour des Flandres -, Bouhanni, 2e de La Roue Tourangelle dimanche, est depuis au coeur des critiques. L'UCI a même demandé qu'il soit sanctionné "à la hauteur de la gravité du geste reproché". Mais il n'est pas seulement critiqué, il est également insulté, comme il l'a ainsi dénoncé.

"Bonjour à tous les petits plaisantins qui s'amusent depuis une semaine à m'écrire personnellement ou à commenter sur certains sites de cyclisme que je devrais retourner en Afrique, que je suis un criminel, que je suis un maghrébin qui a besoin d'être interné et qui m'envoient sans cesse des *emoji de porc* ! Sachez que je suis né en Franceet que je vais déposer plainte, car cela fait déjà bien longtemps que je le subis et me tais mais cette fois, je ne laisserai plus passer", a écrit Bouhanni dans sa story. Le coureur français de 30 ans y a également publié des captures d'écran attestant des messages odieux qu'il a reçus.

