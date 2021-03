Je peux être satisfait de ma condition physique, donc je vais prendre le temps de récupérer et j'espère revenir aussi fort", a déclaré le jeune Britannique (21 ans), deuxième fin février du Het Nieuwsblad. Groupama FDJ l'a annoncé mardi. Jake Stewart, touché dimanche dans l'accrochage avec Nacer Bouhanni lors du sprint final de Cholet-Pays de Loire, souffre d'une fracture de la main gauche. Le Britannique, qui a heurté les barrières avec sa main, est donc forfait pour les prochaines classiques de pavés, notamment le Tour des Flandres (dimanche), a ajouté la formation française. "", a déclaré le jeune Britannique (21 ans), deuxième fin février du Het Nieuwsblad.

Nacer Bouhanni encourt une sanction de la part de l'Union cycliste internationale (UCI) qui a saisi sa commission disciplinaire après le sprint tumultueux de Cholet. La fédération internationale a "condamné fermement la conduite dangereuse" de l'ex-champion de France, qui a été disqualifié après l'arrivée de la course gagnée par l'Italien Elia Viviani. Lundi, Nacer Bouhanni a reconnu avoir "commis une erreur".

Je tiens à dire que je suis désolé pour Jake Stewart

Tour des Flandres Rolland : "Il ne faut jamais enterrer Sagan, il jouera la gagne dimanche" IL Y A UN JOUR

"Je tiens à dire que je suis désolé pour Jake Stewart, a expliqué le coureur lorrain de l'équipe Arkea-Samsic. J'admets que mon erreur a été de changer de trajectoire pour aller prendre sa roue. Je ne vois pas Jake Stewart à ce moment-là. Lorsque nous entrons l'un et l'autre en contact, je me retrouve déséquilibré et me rattrape comme je peux afin de ne pas tomber... En aucun cas, ce n'était intentionnel".

Cosnefroy : "Avec les départs de Bardet et Latour, je suis mis en avant, à moi d'assumer mon statut"

Tour des Flandres "Ça ne va pas du tout" : Gilbert forfait pour le Tour des Flandres HIER À 12:40