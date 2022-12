Passé professionnel sur route cette saison avec B&B Hôtels, Victor Koretzky, 28 ans, rejoint officiellement l'équipe Bora. "Je suis fou de joie que Bora-Hansgrohe m'ait offert cette opportunité. Je veux continuer à progresser sur la route et devenir un pilier de l'équipe mais mon grand rêve, ce sont les JO-2024 de VTT cross country à Paris", a indiqué le coureur français dans un communiqué de sa nouvelle équipe.

Pour B&B Hotels, ce départ pourrait être le prélude à un grand exode puisque son manager Jérôme Pineau a annoncé vendredi à ses coureurs qu'ils étaient libres de trouver une nouvelle formation pour la saison prochaine. Pineau ambitionnait de monter une équipe capable de jouer rapidement les premiers rôles avec l'appui de la Ville de Paris qui, sans participer au financement, devait apporter son image et favoriser l'arrivée d'un gros parraineur. Mais il n'a pas réussi à trouver de nouveau sponsor, aux côtés de B&B Hôtels, pour mener son projet à bien, et l'avenir même de la formation bretonne est désormais menacé.

Pour les coureurs de l'équipe, il ne sera cependant pas évident de rebondir ailleurs car la plupart des équipes ont déjà bouclé leur budget et leur effectif. Alex Laurance, Franck Bonnamour et le sprinteur italien Luca Mozzato sont parmi ceux qui sont sollicités mais d'autres commencent à s'inquiéter sérieusement. "Il faudra un miracle pour trouver une autre équipe. Si on avait su en septembre ou octobre ça aurait été possible. Mais là on a les stages qui reprennent et les premières courses qui arrivent en janvier", a déploré l'ancien champion de Belgique Jens Debusschere auprès de la chaîne flamande Sporza.

