"Si cela ne tenait qu’à moi, il ne ferait pas de course cet hiver. Ça ne sert plus à rien. S’il recommence, il se forcera à nouveau et nous ne serons pas bien avancés…" Il y a quelques jours, Adrie van der Poel avait déjà annoncé la couleur au micro du Het Nieuwsblad. Dans des propos rapportés par le média belge Sporza ce mardi, le père du coureur batave a confirmé les dernières indiscrétions sur les problèmes de dos de son fils, champion du monde en titre de cyclo-cross.

Ad

"Tant que tous les problèmes de dos n'ont pas été résolus, il est plus sage de ne pas faire de vélo. Je pense même qu'il sera absent pour plusieurs mois", a lancé Adrie van der Poel. "Mathieu fait des exercices pour renforcer son dos et prend du repos. Mais il n'y a aucune chance qu'il soit au départ ce mercredi de la course d'Herentals." Contraint à l'abandon à Zolder il y a quelques jours, Mathieu van der Poel a semblé hors de forme lors de chacune de ses sorties de l'hiver en cyclo-cross.

Cyclo-cross Pidcock vainqueur, fin de série pour un Van Aert malchanceux HIER À 16:30

Remis sur pied pour les classiques de printemps ?

Si la saison de cyclo-cross du coureur d'Alpecin-Fenix est d'ores et déjà terminée, Adrie van der Poel ne veut pourtant pas inquiéter de la présence de son fils pour les premières grandes échéances sur route. "Ça laisse jusqu'en avril, il reste encore trois mois donc les classiques du printemps ne sont pas encore en danger."

Pas de quoi pour autant jubiler pour le clan van der Poel, bien conscient que le processus de remise en forme du champion sera long. "Dans les prochaines semaines, je pense qu'il ne pourra pas s'entraîner. C'est mon avis personnel bien évidemment. Mais je suis convaincu que l'équipe va gérer cela de manière intelligente. On va rester calme, attendre et voir", a analysé avec lucidité Adrie van der Poel.

Malgré Pidcock, malgré la chute et les chaussures, Van Aert est invincible : son succès en vidéo

Cyclo-cross Malgré Pidcock, malgré la chute et les chaussures, Van Aert est invincible : son succès en vidéo 01/01/2022 À 18:23