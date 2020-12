" Les traits définitifs pour la 72e édition des Championnats du monde sont désormais tracés ". Dans un communiqué, Ostende a confirmé lundi que les Mondiaux de cyclo-cross se dérouleraient bien du 30 au 31 janvier 2021. Auparavant, la ville flamande s'était concertée avec l'Union cycliste internationale et la fédération belge pour pouvoir s'assurer qu'elle pouvait bien organiser l'événement qui se tiendra à huis clos.

Wout van Aert (vainqueur en 2016, 2017 et 2018) et Mathieu van der Poel (lauréat en 2015, 2019 et 2020) seront une nouvelle fois les favoris de l'édition 2021.