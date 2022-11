Cyclo-cross

Pauline Ferrand-Prévot ne rêvait sans doute pas de ça pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. La nouvelle pensionnaire d'INEOS Grenadiers a dû composer avec deux ennuis mécaniques pour sa course de reprise sur le Koppenbergcross, première manche du X20 Badkamers Trofee. La Champenoise débarquait auréolée d'un énième titre mondial décroché cette saison, celui du gravel le 8 octobre dernier.

Déjà larguée au terme du premier tour après avoir été victime d'un saut de chaîne, PFP s'est démenée pour grignoter des places, jusqu'à remonter au 7e rang à l'entame du dernier tour. La malchance ne l'a pas laissée tranquille, puisqu'un nouveau souci mécanique est venu entacher sa première sortie avec INEOS. Un souci de dérailleur qui a contraint la Française à escalader la montale finale - le terrible Koppenberg - à pied, la mine fermée. Ferrand-Prévot termine loin, à plus de six minutes, et hors du top 10, une rareté pour une telle championne. La transfuge de la formation BMC aura sans doute à coeur de se rattraper, et ce dès ce week-end lors de la manche de Namur (Belgique).

