Il faudra patienter encore un peu pour le voir à l’œuvre sur son terrain de jeu favori. Mathieu van der Poel a décalé le début de saison de cyclo-cross d’une semaine. Sa formation, Alpecin-Fenix, l’a annoncé ce lundi. Le champion du monde en titre de la discipline était censé faire son retour à la compétition ce week-end, à l’occasion de l’épreuve de coupe du monde de Rucphen, aux Pays-Bas.

Il déclare donc forfait pour cette course, après concertation avec son staff médical, notamment à cause d’une douleur à un genou, comme le précise le communiqué de son équipe : "La principale raison est le processus de guérison de sa blessure au genou, qui prend plus de temps que prévu." Rien de grave, a priori, pour la star néerlandaise, sa nouvelle date de reprise envisagée était le 26 décembre, à Termonde.

Au lendemain de Noël, Van der Poel devrait affronter son grand rival Wout van Aert, en Belgique. Un Van Aert qui a quant à lui déjà repris la compétition, et avec brio : trois courses, trois victoires, dont la dernière en date ce dimanche, sur un parcours enneigé, à Val di Sole. Les championnats du monde se tiendront le 30 janvier à Fayetteville. "MVDP" compte y participer, "WVA" en est moins sûr.

