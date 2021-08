Les Français pointaient à la 9e place au terme du dressage, mais ils ont repris espoir de monter sur le podium grâce à trois excellents parcours de cross. Les Bleus, avec leur total de 97,10 points, ne sont devancés que par les Britanniques (78,30 pts) et les Australiens (96,20 pts). La Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et l'Allemagne, nation-référence de la discipline, sont en embuscade respectivement avec 104,00, 109,40 et 114,20 points.

Dans le classement individuel dominé par le Britannique Oliver Townsend (23,60 pts), les trois Français en lice peuvent encore viser une médaille individuelle : le meilleur Bleu est Christopher Six, 8e (31,20 pts). Karim Laghouag et Nicolas Touzaint sont respectivement 11e (32,40 pts) et 13e (33,50 pts). L'Allemand Michael Jung, grand favori et triple champion olympique, a rétrogradé à la 10e place avec onze points de pénalité sur ce cross exigeant (32,10 pts).

Le concours complet, équivalent d'un triathlon équestre, se termine lundi par le saut d'obstacles, traditionnel point fort de l'équipe de France, à l'issue duquel seront décernés les titres par équipes et individuel. La France a perdu coup sur coup juste avant les JO de Tokyo son leader Astier Nicolas, double médaillé olympique en 2016 (or par équipes et argent en individuel), et Thibaut Vallette, à la suite de blessure ou de maladie de leurs chevaux. Après son arrivée à Tokyo, Thomas Carlile a à son tour renoncé à s'aligner.

