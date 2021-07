Tokyo 2020

Les forfaits s'accumulent pour l'équipe de France de concours complet. Lundi, le cavalier tricolore Thomas Carlile a dû renoncer aux Jeux, son cheval Birmane souffrant d'une myosite débutante. Karim Laghouag intègre donc l'équipe avec son cheval Triton Fontaine. Début juillet, Astier Nicolas, double médaillé olympique en 2016 (or par équipes et argent en individuel) et Thibaut Vallette, autre membre de l'équipe sacrée à Rio, avaient déjà dû déclarer forfait pour Tokyo.

"Le staff de la Fédération française d'équitation, en accord avec le cavalier Thomas Carlile, et le propriétaire, Gérard Brescon, de la SCEA de Beliard, ont pris la décision de retirer Birmane de la course olympique pour préserver son intégrité physique et sa carrière sportive", ont annoncé la fédération. La jument de 10 ans a montré "des symptômes de myosite débutante (ndlr: maladie musculaire souvent liée à l'effort) et un protocole de soins a été mis en place par le vétérinaire de l'équipe de France" ajoute-t-elle.

