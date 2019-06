Alexandros Tsouloftas a délivré une nouvelle bonne performance dans son initiation au Championnat FIA ERC1 Junior, cette fois en inscrivant un point de bonus d'étape au général au Rallye de Liepaja – sur la route de la septième place dans la catégorie des espoirs pilotant une R5.

Sur ce qui était essentiellement un territoire inconnu pour quelqu'un d'habitué aux spéciales chypriotes plus lentes et plus techniques, le rythme du pilote Toksport WRT a été encourageant étant donné son manque d'expérience.

“On avait une bonne position de départ et une route plus propre le premier jour et c'était juste fantastique, on n'était jamais passés aussi vite en virages avant”, a dit Tsouloftas. “Dans chaque virage, on corrigeait nos notes pour le second passage car elles n'étaient pas très bonnes pour ce type de rallye et on ne s'attendait pas à pouvoir négocier si vite ces virages.”

“Notre position sur la route le deuxième jour ne nous a pas aidés. Ça glissait beaucoup, il y avait beaucoup de patinage et tout le monde connaissait les spéciales alors que c'était ma première fois. Globalement, c'était un rallye sympa, très rapide, et on a appris à chaque spéciale. Je suis content de notre résultat pour une première participation.”

The post Bon point pour Tsouloftas en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.