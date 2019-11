Bútor honoré de son opportunité hongroise en ERC

Róbert Bútor a décrit son statut prioritaire pour sa manche à domicile du FIA European Rally Championship comme un grand honneur.

Multiple vainqueur dans sa catégorie à domicile, Bútor a pris sa retraite officielle fin 2013 mais participe à quelques rallyes chaque saison, notamment le Rally Hungary, qu'il dispute avec une ŠKODA Fabia R5.



“J'ai déjà confirmé à de nombreuses reprises, depuis ma retraite, que je n'avais pas l'intention de tenir les attentes de qui que ce soit ; je ne veux pas me sentir stressé ou prouver quoi que ce soit. Maintenant, je me mets la pression avec cette priorité, car il y a la qualification, le choix du numéro de départ, et ce n'est évidemment plus une blague. Je fais de mon mieux pour ne discréditer personne, que ce soit le promoteur ou moi-même. Je suis convaincu que nous pouvons assumer cette opportunité, même si nous avons moins d'expérience sur asphalte avec la ŠKODA.”



“Nous n'avons couru qu'une fois sur asphalte avec elle, et c'était il y a deux ans déjà. La course de l'an dernier à Nyíregyháza a été très dure également à cause des conditions : il y avait du brouillard, de la pluie et il faisait sombre. Cette année, nous nous attendons à la même chose. De plus, la course durera de 8h à 22h pendant trois jours, donc ce sera très long et difficile. Il y a trois nouvelles spéciales, et mon objectif est de progresser et d'apprendre. C'est sûrement la course la plus dure de l'année.”



Bútor a déjà prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa rapidité en remportant le Veszprém Rally 2019.

