Erik Cais garde le contrôle de la catégorie ERC3 après avoir réalisé une nouvelle performance parfaite ce matin au Rally Hungary.

Au volant d'une Ford Fiesta R2T préparée par l'ACCR Czech Rally Team, le pilote tchèque compte 6'05"2 d'avance sur Marijan Griebel.



Cais a abordé la dernière étape avec cinq minutes de marge sur son rival allemand et a gagné 51 secondes supplémentaires dans la première spéciale, alors que Griebel, manquant de pneus pluie, était en difficulté.



Une nouvelle averse lors de la SS9 a permis à Cais de ne prendre aucun risque, tandis que Miklós Csomós, qui était leader samedi matin, signait le meilleur chrono.



Les conditions étaient bien pires lors de la spéciale suivante, ce qui a permis à Cais de creuser l'écart encore davantage sur Griebel.



Csomós a ensuite remporté une victoire populaire dans la spéciale urbaine de Nyíregyháza pour conclure la boucle sur une note positive.



Après avoir connu des problèmes lors de la première journée, avec un accident notamment, Ohran Avciouglu a repris le volant de sa Peugeot 208 R2. Avec son copilote Burçin Korkmaz, il est cinquième de sa catégorie, mais relégué à plus de 37 minutes du leader Cais.



La bataille pour le titre du Ladies’ Trophy a connu un coup de théâtre ce matin, puisque Nabila Tejpar, qui était leader du championnat, a vu son rallye s'interrompre abruptement dans la SS10.



La Britannique est sortie large et a percuté un arbre avant de partir en tonneaux ; elle et son copilote Hugo Magalhães s'en sont tirés indemnes.

The post Cais reste en lice pour la victoire ERC3 en Hongrie appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.