Candidat au titre ERC, Habaj philosophe malgré les points perdus

Łukasz Habaj était philosophe après avoir rétrogradé à 19 points de Chris Ingram dans la course au titre, en cette saison de FIA European Rally Championship.

Habaj s'est classé quatrième pour sa première participation au Cyprus Rally le mois dernier, malgré un problème d'accélérateur qui l'a notablement ralenti dans l'étape décisive.



Le pilote Sports Racing Technologies a quand même gagné une place dans la course au titre, ayant dépassé le champion ERC 2018, Alexey Lukyanuk, pour la deuxième place suite à l'abandon du Russe sur problème mécanique.



“J'étais content d'être à l'arrivée malgré seulement 20% ou 30% d'accélération,” commente Habaj. “Mon seul objectif était de maintenir ma position et nous sommes parvenus à le faire. Nous avons fait du bon travail sur l'ensemble du week-end pour la première fois sur ce rallye, sans expérience. En fait, toute l'équipe a fait du très bon travail, mais ce rallye est très exigeant pour la mécanique et nous n'avons pas eu de chance : pour la première fois depuis que nous pilotons la ŠKODA, quelque chose s'est produit. Mais compte tenu de l'éventail de possibilités, il fallait s'attendre à ce qu'elle casse un jour ou l'autre, d'un point de vue statistique.”



Le Rally Hungary accueillera la manche décisive d'ERC du 8 au 10 novembre, avec trois pilotes en lice pour le titre.

