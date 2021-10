Après le lancement d’hier soir sur le circuit de rallycross de Rabócsiring, les choses sérieuses débutent vraiment aujourd’hui au Rallye de Hongrie avec le premier des deux passages dans la spéciale d’Újhuta, longue de 16,70 kilomètres, à partir de 9h05 heure locale et CET.

Ce sera ensuite au tour de Füzér-Abaújvár, spéciale la plus au nord de l’avant-dernière épreuve du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et la plus longue avec 23,50 kilomètres, suivie de l’emblématique Mád-Disznókő à travers les vignobles.Après l’assistance de la mi-étape à Nyíregyháza, les spéciales du matin sont répétées dans l’après-midi et la première voiture est attendue au parc de fin de journée à 17h18.Les spéciales ES4, Mád-Disznókő 1, et ES6, Füzér-Abaújvár 2, seront diffusées en direct sur Facebook et YouTube Cliquezpour l’ordre de départ de la deuxième étape.Cliquezpour l’itinéraire de l’épreuve.Cliquezpour le chronométrage en direct.Cliquezpour trouver comment voir en directCliquez ICI pour écouter la radio de l’ERC.