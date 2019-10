Confortablement installé dans le top 5 de l’ERC3, Bernardi remercie ses sponsors

Florian Bernardi remercie ses sponsors après s'être pratiquement assuré le top 5 au classement général ERC3 du FIA European Rally Championship.

En finissant le Cyprus Rally à la quatrième place de sa catégorie le mois dernier au volant de sa Renault Clio R3T, Bernardi a marqué des points cinq fois en cinq départs ERC en 2019, dont deux sur terre, une surface qui ne lui est pas très familière. Il paraît peu probable qu'il se fasse dépasser au classement, alors qu'il ne reste qu'un rallye à disputer.



“C'est déjà très positif de finir ce rallye exigeant mais aussi de voir l'arrivée pour la cinquième fois en autant de participations,” déclare le Français. “Un grand merci à mes sponsors, qui me permettent de vivre des moments inoubliables lors de rallyes mythiques ; merci à toute mon équipe et à mes fans.”



Aucune décision n'a été prise pour l'instant quant à la possible participation de Bernardi au Rally Hungary, qui conclura la saison le mois prochain.

