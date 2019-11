Miklós Csomos a été contraint à l'abandon par un accident au Rally Hungary, cédant la tête de la catégorie ERC3 à Erik Cais lors d'une matinée animée.

Leaders hier soir, Marijan Griebel et Alexander Rath (Toksport WRT) ont regretté leur décision de chausser des pneus slicks sur une route humide lors du passage à Újhuta et ont perdu 30 secondes sur Cais ainsi que deux places au classement.



Csomós a ensuite pu consolider son avance légèrement supérieure à 17 secondes, cette fois sur Cais, en SS3, avant de sortir de la route en SS4, ce qui a engendré des dégâts terminaux sur sa Peugeot 208 R2.



Le Hongrois semble s'être accidenté dans un fossé vers la fin de la spéciale. Aidé par des spectateurs, Csomós a repris la route sans son pare-chocs avant, mais la suspension avant gauche était trop endommagée et il a dû jeter l'éponge quelques instants plus tard.



Cela a permis à Cais de prendre la tête à l'arrivée au parc d'assistance, 20,2 secondes devant Griebel malgré ses propres problèmes lors de la première spéciale de la matinée.



Suite à la SS1, l'écurie ACCR Czech Rally Team a décidé de changer la boîte de vitesses de la Ford Fiesta R2T de Cais lors des 15 minutes d'assistance avant la SS2.



Cais a quitté le parc avec deux minutes de retard, ce qui lui a valu une pénalité de 20 secondes. Cependant, le pilote tchèque est désormais clairement en lice pour la victoire suite aux malheurs de Csomós.



Selon le règlement, Csomós peut encore faire son retour pour la deuxième étape du rallye, dimanche, si tant est que l'écurie peut réparer sa voiture.



Dans la bataille pour le titre du Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva a l'avatange à l'issue de la boucle d'ouverture. La Bulgare conserve un peu plus de 15 secondes d'avance sur sa plus proche rivale, Nabila Tejpar et sa Peugeot 208 R2, malgré la perte d'un certain temps dans la dernière spéciale avant l'assistance.

The post Coup de théâtre en ERC3 avec le crash de Csomós en SS4 ; Cais devance Griebel appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.