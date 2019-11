Courir en ERC avec Hyundai, “inestimable” pour la carrière de Devine

Leo Hassett, PDG de Motorsport Ireland, a qualifié la participation de Callum Devine à la manche hongroise du FIA European Rally Championship cette semaine d'“inestimable” pour le développement de sa carrière.

Devine, qui fait partie de la Motorsport Ireland Rally Academy, participera à la manche décisive de l'ERC au volant d'une Hyundai i20 R5 engagée sous la bannière de Hyundai Motorsport N et exploitée par Philip Case Rally Sport.



Hassett a déclaré : “L'opportunité pour Callum et Brian [Hoy] de travailler avec une écurie professionnelle comme Philip Case Rally Sport, qui exploitera la voiture, pour une manche prestigieuse du European Rally Championship en Hongrie, est inestimable pour le développement de leur carrière. Je sais qu'ils seront déterminés à démontrer leur talent sur la scène internationale.”



Andrew Johns, Customer Racing, Hyundai Motorsport, a ajouté : “Avoir Callum dans la voiture pour le Rally Hungary est une bonne opportunité, à la fois pour lui et pour Hyundai Motorsport Customer Racing. Pour Callum, c'est une opportunité de montrer son talent devant un public international, mais c'est aussi une chance d'avoir une i20 R5 qui concourt en championnat d'Europe – l'une des compétitions les plus relevées dans la catégorie R5.”

