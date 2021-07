Le pilote du Hyundai Rally Team Italia a mis 1min53,3s […]

Le pilote du Hyundai Rally Team Italia a mis 1min53,3s pour boucler les 2,72 kilomètres de spéciale et devancer de 0,6s le double vainqueur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Giandomenico Basso.

« Honnêtement, ça n’a pas été une spéciale facile », a déclaré Crugnola, « diplômé » de l’ERC Junior. « J’ai fait quelques petites erreurs, mais je pense que les autres pilotes en ont fait autant, car c’était un nouveau tracé pour tout le monde. Le rallye de ce week-end vaêtre vraiment difficile, donc nous devons rester concentrés et voir où nous pouvons être. »

Andreas Mikelsen a réalisé le troisième temps pour le Toksport WRT alors qu’il se préparait à prendre le départ de l’étape de samedi en première position sur la route au volant de sa Škoda Fabia Rally2 Evo.

« Les pneus étaient froids, mais j’ai roulé à fond », a dit le Norvégien. « Ce n’était pas facile, mais nous avons eu une spéciale correcte. Nous aurions pu pourrions être plus rapides, ce n’était pas une course optimale, mais c’était risqué de partir à fond là-dedans, donc c’est un bel équilibre. Je n’ai aucune idée [de quelle sera la meilleure position sur la route demain]. Je ne sais pas, [mais] il y a probablement une raison pour laquelle les pilotes italiens partiront de plus loin derrière. »

Derrière Mikkelsen, Nil Solans a réalisé le quatrième temps et Nikolay Gryazin, le plus rapide dans la Spéciale de Qualification, le cinquième.

« C’était bien, une belle spéciale », a réagi Gryazin. « Nous avions fait une spéciale avant à Rome où il fallait juste négocier des épingles à cheveux. Ici, vous devez travailler et c’est difficile avec les barrières en béton. Je n’ai pas attaqué du tout. La pop-off valve s’ouvrait beaucoup, mais nous ne perdions pas trop de temps. Notre course commence demain. »

Craig Breen a réalisé le sixième temps pour le Team MRF Tyres, suivi de Norbert Herczig du Škoda Rally Team Hungaria. Giacomo Scattolon a devancé Miko Marczyk, du Team ORLEN, à la huitième place. Erik Cais a complété le top 10 pour le Yacco ACCR Team.

Le leader du championnat d’Europe, Alexey Lukyanuk, s’est classé 12e sur sa Citroën du Saintéloc Junior Team, et le début de rallye a été difficile pour le leader du championnat d’Italie, Fabio Andolfi, qui a endommagé une roue en heurtant un bloc de béton. « J’ai fait une erreur dans un virage, je suis désolé », a-t-il précisé.

Cette spéciale ACI Roma de Caracalla était une nouvelle venue à l’itinéraire du Rally di Roma Capitale pour 2021 – et l’œuvre de l’organisateur de l’événement, Max Rendina, et de son équipe de Motorsport Italia. Située à proximité du Colisée et du Cique Maxime, la spéciale partait de la via San Balbina et totalisait 2,72 kilomètres pour une boucle autour des Terme di Caracalla, parcourue deux fois.

Le Rally di Roma Capitale doit reprendre samedi avec l’ES1, Rocca di Cave 1, à partir de 09h53 heure locale et CET. Cliquez ICI pour suivre le chronométrage en direct.

